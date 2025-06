Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 30,67 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,67 EUR nach oben. Bei 30,74 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 975.025 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 17,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,66 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,17 EUR.

Am 15.05.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Vodafone-Aktie fester: Neue Finanzchefin kommt von Microsoft

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von Deutsche Telekom und T-Mobile US fallen - SoftBank verkauft T-Mobile-Anteile im Milliardenwert