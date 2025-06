Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom legt am Freitagnachmittag zu

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 30,54 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 30,54 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,69 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.982.549 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 14,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,75 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 34,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,17 EUR.

Am 15.05.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

