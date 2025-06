Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag ins Plus

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 30,42 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 30,42 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,42 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152.719 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2024 auf bis zu 22,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 25,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,17 EUR.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,76 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

