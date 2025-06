Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 30,54 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,54 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 30,49 EUR. Bei 30,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.199.561 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,58 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.06.2024 bei 22,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,17 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

