Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 30,47 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 30,47 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.307.036 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,22 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,17 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 06.08.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

