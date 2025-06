Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 30,41 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 30,41 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,31 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.533.960 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. 18,09 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.06.2024 auf bis zu 22,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 25,68 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,17 EUR an.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie verdient. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

