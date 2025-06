Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Vormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 30,67 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 30,67 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,55 EUR nach. Bei 30,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 470.661 Deutsche Telekom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,09 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.06.2024 Kursverluste bis auf 22,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 26,70 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,17 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

