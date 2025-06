Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,47 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 30,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 30,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.028.979 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. 17,85 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,34 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

