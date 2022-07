Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 25.07.2022 09:22:00 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 18,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 18,19 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,05 EUR nach. Bei 18,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206.527 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 19,39 EUR erreichte der Titel am 04.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,72 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

