Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Mittag nach

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 24,11 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 24,11 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 24,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 884.962 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,41 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 30,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,904 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,59 EUR.

Am 16.05.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

