Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Vormittag

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 27.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 18,82 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,65 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 18,79 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 535.758 Stück gehandelt.

Bei 19,31 EUR markierte der Titel am 01.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 2,54 Prozent zulegen. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 24,04 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.023,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.390,00 EUR umgesetzt.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,57 EUR je Aktie.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com