Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,39 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,39 EUR nach oben. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.043.239 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,48 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 16.05.2024 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 27,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Plus