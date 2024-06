Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,38 EUR nach oben.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,38 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,46 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.293.602 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,48 EUR markierte der Titel am 26.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,894 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 16.05.2024. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

