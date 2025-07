Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 30,17 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 30,17 EUR nach. Bei 30,10 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 155.033 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 23,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,76 Mrd. EUR – ein Plus von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

