Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 25,34 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 25,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,28 EUR. Bisher wurden heute 933.103 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.08.2023 bei 19,26 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 24,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,859 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,770 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,59 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 28,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

