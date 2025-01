Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,94 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 29,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 301.689 Stück.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Bei einem Wert von 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 30,76 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,898 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 14.11.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

