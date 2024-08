Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,42 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,41 EUR. Zuletzt wechselten 722.494 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 25,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,20 Prozent wieder erreichen. Bei 19,42 EUR fiel das Papier am 30.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 23,59 Prozent Luft nach unten.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,859 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,59 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 28,39 Mrd. EUR gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

