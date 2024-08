Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag höher

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 25,54 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 25,54 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 25,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,41 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.869.720 Stück gehandelt.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2023). Mit einem Kursverlust von 23,95 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,859 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,59 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 27,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

