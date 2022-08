Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 18,73 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,52 EUR. Mit einem Wert von 18,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.629.223 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2022 bei 19,39 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,04 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 24,58 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28.023,00 EUR gegenüber 26.593,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Telekom.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

