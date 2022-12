Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt Stellung am Donnerstagmittag

Mit einem Kurs von 18,94 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,94 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,78 EUR. Bei 18,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 829.316 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 24.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 22.02.2024 werfen.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: Barclays hebt Kursziel für Deutsche Telekom

Deutsche Telekom-Aktien wieder in Grün: Mobilfunk-Datenverbrauch steigt in Deutschland

Porsche Sportwagen-Aktie, Deutsche Telekom-Aktie & Co.: Staatliche Rettungsaktionen, Infrastruktur und Energiewende dominieren M&A-Bilanz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com