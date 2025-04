Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 31,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 31,14 EUR. Bei 31,28 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 297.689 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 13,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 21,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,42 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 30,93 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,37 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Deutsche Telekom-Aktie wenig bewegt: UBS gibt Buy-Bewertung bekannt

T-Mobile US-Aktie knickt ein: Telekom-Tochter steigert Umsatz und Gewinn - Neukundennetto enttäuscht