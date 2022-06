Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 18,87 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 18,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.816.370 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 19,31 EUR markierte der Titel am 01.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 30,45 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

US-Index S&P 500 bricht kritische Schwelle: Die Folgen für Investoren

Vodafone-Aktie etwas schwächer: Vodafone offenbar auf der Suche nach Finanzierungspartner für Glasfaser-Projekt

Vodafone recycelt über eine Million ausrangierte Handys aus Afrika - Vodafone-Aktie stabil

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com