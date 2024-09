Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 26,41 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,47 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 975.919 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 27,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 2,31 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,852 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,64 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 28,39 Mrd. EUR gegenüber 27,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Telekom am 14.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen