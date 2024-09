Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,29 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,40 EUR zu. Bei 26,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 167.509 Stück.

Bei 27,02 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 25,75 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,852 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen