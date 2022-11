Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Einbußen

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 19,28 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,24 EUR nach. Bei 19,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.956.984 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2022 bei 19,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit Abgaben von 33,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.877,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

