Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 24,00 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,00 EUR abwärts. Bei 23,79 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5.552.348 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 1,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,91 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,895 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,59 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

