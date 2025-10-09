DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.354 ±0,0%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.868 -1,2%Euro1,1631 ±0,0%Öl66,27 +0,3%Gold4.039 ±0,0%
Deutscher Botschafter begrüßt Einigung zwischen Israel und Hamas

09.10.25 07:04 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat den Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs begrüßt. Auf der Plattform X schreibt er: "Danke an die Friedensstifter! Es ist schön, mit der Aussicht auf ein Ende des Alptraums aufzuwachen: Ich kann es kaum erwarten, dass die Geiseln freigelassen werden und der Krieg endet." Er sei voller Energie, sich im Namen Deutschlands für Frieden, Wiederaufbau und Heilung einzusetzen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die Hamas bestätigte die Einigung./jv/DP/zb