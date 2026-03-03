Deutschland: Einzelhandel startet schwächer ins Jahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel ist mit einem Dämpfer in das Jahr 2026 gestartet. Im Januar gingen die Umsätze zum Vormonat preisbereinigt (real) um 0,9 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Rückschlag kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Dezember waren die Umsätze noch um revidiert 1,2 Prozent gestiegen.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln blieb im Januar real unverändert auf dem Niveau des Vormonats. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz um 1,7 Prozent. Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz ein Plus von real 2,5 Prozent./jkr/stk