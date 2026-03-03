DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.300 +0,8%Euro1,1714 -0,5%Öl79,28 +9,3%Gold5.406 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Ölpreis, Goldpreis, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament Roche-Aktie: Pharmariese erzielt klinischen Erfolg mit Multiple-Sklerose-Medikament
Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung Gold legt nach Nahost-Eskalation deutlich zu - Öl mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Einzelhandel startet schwächer ins Jahr

02.03.26 08:35 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel ist mit einem Dämpfer in das Jahr 2026 gestartet. Im Januar gingen die Umsätze zum Vormonat preisbereinigt (real) um 0,9 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Rückschlag kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Dezember waren die Umsätze noch um revidiert 1,2 Prozent gestiegen.

Wer­bung

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln blieb im Januar real unverändert auf dem Niveau des Vormonats. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz um 1,7 Prozent. Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz ein Plus von real 2,5 Prozent./jkr/stk