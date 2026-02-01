Deutschland: Umsatz im Einzelhandel steigt leicht

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat Ende des vergangenen Jahres etwas zugelegt. Im Dezember stiegen die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg war von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Zudem wurde der Wert für November leicht nach oben revidiert. Der Rückgang im Monatsvergleich hatte demnach nur 0,5 Prozent betragen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,6 Prozent gemeldet worden war.

Wer­bung Wer­bung

Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt bei den Umsätzen ohne den Handel mit Kraftfahrzeugen einen Anstieg um real 3,2 Prozent. Hier hatten Analysten einen schwächeren Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.

Im gesamten Jahr 2025 hat der Einzelhandel in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes real 2,7 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war, schwächte sich der Zuwachs im zweiten Halbjahr ab.

Der Anstieg in den ersten sechs Monaten ist unter anderem auf einen Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel zum Berichtsmonat August 2024 zurückzuführen, wodurch bisher in Deutschland nicht erfasste Umsätze hinzugekommen waren./jkr/jha/