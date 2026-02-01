DAX24.546 ±0,0%Est505.927 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -10,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.956 +0,1%Euro1,1850 ±-0,0%Öl65,86 -6,9%Gold4.624 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich an die Nulllinie -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Deutschland: Umsatz im Einzelhandel steigt leicht

02.02.26 08:34 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat Ende des vergangenen Jahres etwas zugelegt. Im Dezember stiegen die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg war von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Zudem wurde der Wert für November leicht nach oben revidiert. Der Rückgang im Monatsvergleich hatte demnach nur 0,5 Prozent betragen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,6 Prozent gemeldet worden war.

Wer­bung

Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt bei den Umsätzen ohne den Handel mit Kraftfahrzeugen einen Anstieg um real 3,2 Prozent. Hier hatten Analysten einen schwächeren Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.

Im gesamten Jahr 2025 hat der Einzelhandel in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes real 2,7 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war, schwächte sich der Zuwachs im zweiten Halbjahr ab.

Der Anstieg in den ersten sechs Monaten ist unter anderem auf einen Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel zum Berichtsmonat August 2024 zurückzuführen, wodurch bisher in Deutschland nicht erfasste Umsätze hinzugekommen waren./jkr/jha/