S&P Global: Eurozone-Industrie gewinnt an Schwung im Januar

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Januar gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor erhöhte sich auf 49,5 (Vormonat: 48,8) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 49,4 Zähler ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung hin.

Der Stellenabbau setzte sich fort, während die Einkaufsmenge nur noch geringfügig reduziert wurde. Ungeachtet dessen kletterten die Aussichten auf den höchsten Wert seit Februar 2022, hieß es von S&P Global. Die Preismacht der Eurozone-Industrieunternehmen blieb begrenzt, was die weitgehend unveränderten Verkaufspreise zeigten, obwohl die Einkaufspreise stärker stiegen als in den beiden Vormonaten.

February 02, 2026 04:06 ET (09:06 GMT)