DAX24.608 -0,4%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.205 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,06 +0,1%Gold4.868 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Netflix 552484 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, Hyundai im Fokus
Top News
UBS-Aktie etwas leichter: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch UBS-Aktie etwas leichter: CEO Ermotti zeigt sich hinsichtlich Wachstum optimistisch
QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus QIAGEN-Aktie im Kaufrausch: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rallye aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neue Login auf finanzen.net

Deutschland und Italien legen Vorschläge für EU-Wettbewerbsgipfel vor

21.01.26 09:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem EU-Sondergipfel für mehr Wettbewerbsfähigkeit am 12. Februar haben Deutschland und Italien gemeinsame Vorschläge vorgelegt. Sie sehen eine Vertiefung des EU-Binnenmarkts mit seinen rund 450 Millionen Verbrauchern, eine Verkürzung von Genehmigungsverfahren für Unternehmen und Bürger und eine Abschaffung von Rechtsvorschriften vor, die die Wirtschaft belasten. Es gehe darum "Wachstum, strategische Autonomie und eine geringere Anfälligkeit gegenüber externen Schocks" zu gewährleisten, heißt es in dem dreiseitigen Papier, das vor dem Gipfel an Ratspräsident António Costa, die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten versandt werden soll.

Wer­bung

Regierungskonsultationen am Freitag

Das gemeinsame Papier ist Ausdruck einer engeren Zusammenarbeit, die beide Länder anstreben. Am Freitag reisen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und mehrere Minister nach Rom zu den deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. Dort soll es neben Wettbewerbsfähigkeit um eine engere Kooperation in der Verteidigungs- und Migrationspolitik gehen.

Zwei bis drei Prozent Wachstum erhofft

Von einer Vertiefung des Binnenmarkts erhoffen sich Deutschland und Italien laut Papier für ihre eigenen Bruttoinlandsprodukte einen Wachstumsschub von zwei bis drei Prozent und für einige andere Mitgliedstaaten sogar das Zwei- bis Dreifache. Beide Länder streben eine Vereinbarung der Staats- und Regierungschefs über den Abbau von Handelsbarrieren in strategisch wichtigen Bereichen wie Dienstleistungen, Energie, Kapitalmärkte sowie im Digital- und Telekommunikationssektor an.

Handelspolitik: "Wir brauchen mehr Ehrgeiz"

Zudem wird in dem Papier eine mutigere Handelspolitik der EU gefordert. Das Abkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten sei nur ein erster Schritt in diese Richtung. "Wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Fokus und mehr Geschwindigkeit", heißt es in dem Papier./mfi/DP/jha