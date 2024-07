DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,12 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 6,12 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 6,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 237.292 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,35 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 3,76 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 68,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,204 EUR belaufen. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 8,97 EUR.

DEUTZ gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 454,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von DEUTZ.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2024 0,670 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

