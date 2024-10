DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag tiefer

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 38,36 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 38,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,15 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 847.019 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 22,60 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,62 Prozent.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,14 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,94 EUR fest.

