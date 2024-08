DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 36,78 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 36,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 36,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.104 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 27,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,95 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 2,26 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,63 EUR.

Am 01.08.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,98 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

