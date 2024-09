DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 38,56 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 38,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,56 EUR. Bei 38,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 46.243 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR an. Gewinne von 21,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 7,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,09 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

