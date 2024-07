DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 40,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 40,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,20 EUR. Bei 40,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 175.501 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 14,76 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,14 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,00 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

