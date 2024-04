DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.082.132 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 16,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,79 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,91 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 21.348,00 EUR, gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,21 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,09 EUR je Aktie.

