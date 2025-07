DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Dienstagmittag

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,04 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,04 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,19 EUR an. Mit einem Wert von 38,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 202.805 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. 13,40 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,70 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 20,81 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor einem Jahr verloren

DHL-Aktie stabil: DHL investiert groß in Großbritannien und Irland

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie