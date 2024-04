DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 39,27 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,02 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 724.556 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,91 EUR an.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23.776,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

