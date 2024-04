DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 38,46 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 38,46 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,60 EUR. Bei 38,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 300.753 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 22,32 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 21.348,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umsetzen können.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

