DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 37,62 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 37,62 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.674.135 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 4,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 20,25 Mrd. EUR, gegenüber 20,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,19 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 05.08.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mittags mit Gewinnen

Bernstein Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform

DHL-Aktie sinkt: Deutsche Post DHL setzt immer stärker auf Automaten