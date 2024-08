DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,92 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 37,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 37,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,94 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 23.079 Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 19,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 5,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,49 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,64 Mrd. EUR – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

