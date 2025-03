DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,25 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 41,25 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,73 EUR zu. Bei 41,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 924.496 Stück.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 6,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,69 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie eingenommen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

