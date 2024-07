DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,84 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 39,84 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,60 EUR. Bisher wurden heute 52.464 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 18,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 01.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

