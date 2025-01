DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 35,22 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 35,22 EUR nach. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 35,17 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 3.537.840 Stück.

Bei einem Wert von 44,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Mit Abgaben von 6,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

