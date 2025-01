Diabetes-Durchbruch?

Sana Biotechnology hat in einer ersten klinischen Studie vielversprechende Ergebnisse erzielt: Inselzellen konnten ohne Immunsuppression in eine Person mit Typ-1-Diabetes transplantiert werden und produzierten dort Insulin. Die Aktie von Sana Biotechnology kennt daraufhin kein Halten mehr.

• Kurs von Sana Biotechnology vervielfacht sich

• Studie macht Hoffnung auf Heilung von Typ-1-Diabetes

• Auch Behandlung anderer Krankheiten könnte revolutioniert werden



Wer­bung Wer­bung

Die Aktie von Sana Biotechnology explodiert am Mittwoch im vorbörslichen Handel an der NASDAQ geradezu: Zeitweise gewinnt das Papier satte 235 Prozent auf 5,529 US-Dollar. Am Dienstag war die Sana-Aktie noch bei nur 1,65 US-Dollar aus dem Handel gegangen und auch sonst ließ die Performance des Anteilsscheins in den vergangenen Wochen zu wünschen übrig: In den vergangenen drei Monaten hat die Aktie 33,47 Prozent verloren.

Nun sorgen jedoch potenziell bahnbrechende erste Ergebnisse einer Studie zur Behandlung von Typ-1 Diabetes für eine Kehrtwende und reichlich Kursfantasie unter den Anlegern.

Wer­bung Wer­bung

Bahnbrechende Studie zu Diabetes: Hoffnung auf Heilung?

Wie Sana Biotechnology am Dienstagabend per Pressemitteilung bekanntgab, wurden im Rahmen der Studie, die in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Uppsala durchgeführt wurde, Inselzellen ohne Immunsuppression in einen Patienten mit Typ-1-Diabetes transplantiert. Dabei kam die firmeneigene Hypoimmune-Technologie (HIP) zum Einsatz. In der Studie habe sich nun laut Sana gezeigt, dass die transplantierten Inselzellen dank der HIP-Technologie keine Abstoßung erfahren und - völlig ohne Immunsuppression - Insulin produziert hätten. "Die Ergebnisse der Studie vier Wochen nach der Zelltransplantation belegen das Überleben und die Funktion der Betazellen der Bauchspeicheldrüse, gemessen anhand des Vorhandenseins von zirkulierendem C-Peptid, einem Biomarker, der anzeigt, dass die transplantierten Betazellen Insulin produzieren", heißt es in der Pressemitteilung.

"Die klinischen Daten sind für die Patienten sehr vielversprechend und liefern den ersten Beweis beim Menschen, dass allogene und Autoimmunabstoßungen durch eine Transplantation von Pankreasinselzellen bei Typ-1-Diabetes ohne Immunsuppression überwunden werden können", kommentierte Studienleiter Per-Ola Carlsson die Ergebnisse laut Mitteilung. "Kombiniert mit den Fortschritten auf diesem Gebiet in anderen Bereichen geben die heutigen Daten Anlass zu echter Hoffnung, dass eine skalierbare, kurative Behandlung für Patienten mit Typ-1-Diabetes, also ein normaler Blutzuckerspiegel ohne Insulinspritzen oder Immunsuppression, möglich ist", so Carlsson weiter. Das käme einer Heilung der chronischen Krankheit gleich.

Wer­bung Wer­bung

Die Bedeutung der Studie geht jedoch über Typ-1-Diabetes hinaus, da die Technologie laut dem Unternehmen das Potenzial besitze, auch andere Krankheiten zu behandeln. Steve Harr, Präsident und CEO von Sana Biotechnology, erklärte: "Sichere Zelltransplantationen ohne Immunsuppression könnten die Behandlung von Typ-1-Diabetes und vielen anderen Krankheiten revolutionieren."

Die Studie soll nun fortgeführt werden, um mehr Informationen über die Sicherheit, Persistenz und Funktion der transplantierten Zellen zu erhalten. Bislang habe die Studie jedoch noch keinen Grund für Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der transplantierten Zellen gegeben, heißt es weiter.

Euphorie übertrieben?

Die Experten von "sharedeals.de" sprechen von einer "bahnbrechenden" Nachricht, warnen jedoch auch vor zu großer Euphorie. So habe Sana Biotechnology bislang noch keine konkreten Daten vorgelegt, die die Aussagen untermauern würden. Außerdem handelt es sich laut Pressemitteilung auch zunächst nur um positive erste Ergebnisse einer Studie, die offenbar nur mit einem einzigen teilnehmenden Patienten durchgeführt wurde.

Laut "sharedeals.de" dürfte Sana nun im nächsten Schritt wahrscheinlich eine Kapitalmaßnahme durchführen, um weitere Forschungen zu finanzieren. Ein solches Vorgehen könnte sich jedoch erneut negativ auf den Aktienkurs auswirken. Sollten weitere Studien allerdings ähnliche Ergebnisse liefern und es dem Unternehmen gelingen, eine funktionierende, massentaugliche Therapie gegen Typ-1-Diabetes zu entwickeln, könnte dies den Biotech-Markt nachhaltig revolutionieren.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.