Die Reaktion der Baader Bank-Aktie auf einen Insidertrade

Am 21.02.2023 konnte bei Baader Bank ein Insidertrade ausgemacht werden. Die BaFin wurde am 22.02.2023 über die Transaktion informiert. Vorstand Riedel, Oliver stockte am 21.02.2023 sein Investment in Baader Bank-Aktien auf. Riedel, Oliver erstand 2.001 Aktien zu je 4,35 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Baader Bank-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,30 Prozent auf 4,26 EUR.

Bei der Baader Bank-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 4,15 EUR. Der Baader Bank-Wert wird an der Börse aktuell auf 204,03 Mio. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 48.520.304 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 15.02.2023 wurde eine Insidertrade von Riedel, Oliver ausgemacht. Riedel, Oliver fügte 2.000 Anteile zu jeweils 4,35 EUR dem eigenen Depot hinzu.

