Die Reaktion der CompuGroup Medical SE-Aktie auf einen Insidertrade

Bewegung bei CompuGroup Medical SE: So änderte ein Insider sein Portfolio.

CompuGroup Medical SE meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 29.09.2023. Der Aktien-Deal wurde am 29.09.2023 bekannt gemacht. Rauch, Michael, Sonstige Führungsperson, baute das eigene Depot am 29.09.2023 um CompuGroup Medical SE-Anteile aus. Rauch, Michael erwarb 1.000 Aktien zu einem Kurs von je 36,77 EUR. An diesem Tag stieg die CompuGroup Medical SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,80 Prozent auf 37,20 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das CompuGroup Medical SE-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Der Börsenwert von CompuGroup Medical SE beläuft sich aktuell auf 1,89 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 52.234.600 Papiere.

Zuletzt hatte es am 11.09.2023 Directors' Dealings bei CompuGroup Medical SE gegeben. Bei einem Kurs von 39,53 EUR je Papier baute CompuGroup Medical SE-Rauch, Julius Fynn in enger Beziehung sein Engagement um 1.000 Anteile aus.

