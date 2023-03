Die Reaktion der Ernst Russ-Aktie auf einen Insidertrade

Am 23.03.2023 wurden bei Ernst Russ Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Die Transaktion wurde am 24.03.2023 publik gemacht. Lorenz-Meyer, Robert, Aufsichtsrat bei Ernst Russ, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 23.03.2023 50.000 Aktien zu jeweils 5,38 EUR los. An diesem Tag stieg die Ernst Russ-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,70 Prozent auf 5,45 EUR.

Die Ernst Russ-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 4,70 Prozent auf 5,28 EUR. Der Tagesumsatz der Ernst Russ-Aktie belief sich da auf 3.640 Aktien. Ernst Russ ist derzeit am Markt 180,98 Mio. Euro wert. Gegenwärtig werden 32.434.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuletzt hatte es am 20.07.2022 Directors' Dealings bei Ernst Russ gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gärtner, Robert, Vorstand, mit der Veräußerung von 15.000 Anteilen zu je 4,40 EUR für Aufsehen gesorgt.

Redaktion finanzen.net