Die Reaktion der Vectron Systems-Aktie auf einen Insidertrade

Bei Vectron Systems kam es am 18.08.2022 zu einem Insidertrade. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 19.08.2022 ein. Von Vorstand Reckendorf, Jens wurden am 18.08.2022 Vectron Systems-Papiere verkauft. Es wurden 1.532.033 Aktien zu jeweils 3,59 EUR abgestoßen. Die Vectron Systems-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 3,50 Prozent auf 3,81 EUR.

Die Vectron Systems-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,51 EUR an der Tafel. Insgesamt ist Vectron Systems aktuell 28,92 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 8.056.510 Papiere.

Bereits am 18.08.2022 kam es bei Vectron Systems-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Die Erhöhung der Vectron Systems-Aktien im Depot um 1.532.033 Anteilsscheine zu je 3,59 EUR meldete in enger Beziehung, Tosho Capital GmbH.

Redaktion finanzen.net